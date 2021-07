Carreta tomba na PR-092 entre Santo Antônio da Platina e Barra do Jacaré

Crédito da foto Para Foto: Fernando Montanheiro

Uma carreta tombou no início da tarde desta quinta-feira (22) na PR-092, entre Santo Antônio da Platina e Barra do Jacaré no Norte Pioneiro do Paraná.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o veículo seguia sentido Santo Antônio da Platina/Barra do Jacaré, quando o motorista, identificado como Paulo Vieira da Rocha, 42 anos, perdeu o controle da direção da carreta Volvo/FH placas de São Paulo no Km 342+100m, que tombou à margem da rodovia.

O motorista foi socorrido e encaminhado ao Pronto-Socorro de Santo Antônio da Platina com ferimentos leves.