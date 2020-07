Carreta tomba na PR-092 próximo ao trevo de Quatiguá

Photo Credit To Divulgação

Mais um acidente de trânsito foi registrado próximo ao trevo que dá acesso ao município de Quatiguá. A ocorrência foi registrada no fim da tarde desta terça-feira (14).

De acordo com as primeiras informações, uma carreta Volvo carregada com embutidos trafegava no sentido Siqueira Campos/Quatiguá quando, próximo ao trevo de acesso à cidade, o motorista acabou perdendo o controle e tombou as margens da rodovia. Segundo relatos do condutor da carreta, um automóvel que seguia em sua frente teria realizado uma frenagem repentina e, para evitar a colisão, tentou desviar, mas acabou saindo da pista e tombando.

Como em outros acidentes envolvendo carregamento de alimentos já registrados na região, dezenas de pessoas se aglomeraram no local e, com isso, as equipes da Polícia Militar de Quatiguá tiveram que atuar para fazer a segurança da carga que ficou espalhada em um barranco e evitar saques. Felizmente, o motorista da carreta não ficou ferido.

Além de outros incidentes com caminhões que já foram registrados no local, no último sábado (11) uma Pickup acabou se envolvendo em um acidente no mesmo local e o motorista foi socorrido com ferimentos. O trevo conta com dois redutores de velocidade, porém, que há estão há algum tempo sem funcionar.