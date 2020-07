Carro com filhos do cantor Leonardo capota e cai em córrego em Goiás

Crédito da foto Para Leonardo (ao centro) com os filhos e o sobrinho – Instagram

O carro em que estavam dois filhos do cantor Leonardo, João Guilherme e Matheus Vargas, além de um motorista e de Leandrinho, sobrinho do artista, caiu dentro de um córrego em Rio do Boi (GO), na tarde de quarta (1). Felizmente, ninguém se feriu com gravidade.

De acordo com o próprio sertanejo, todos eles estavam indo até a fazenda Talismã que pertence à família quando o motorista perdeu o controle do carro. Segundo relato de Leonardo, por estar acostumado a dirigir apenas em cidade, o motorista pegou uma estrada de terra batida e acabou por passar direto na poeira de outros caminhões. A queda foi de uma altura de dez metros.

Todos foram levados para um hospital, mas liberados. “Estamos aqui na fazenda Talismã com os meninos. Como essa estrada de terra tem 50 km, as pontes eram feitas de madeira bem sem vergonha, de cem anos atrás. Para a felicidade de todos nós, o córrego estava com pouca água. Mas as quatro rodas ficaram para cima”, revela o sertanejo.

Caminhoneiros da região ajudaram a tirar os componentes do carro e solicitaram resgate. Leandrinho, que é sobrinho dele e filho do cantor Leandro (1961-1998) teve uma luxação no pulso. Todos eles posaram juntos para um vídeo de explicação para tranquilizar os fãs.

Em vídeos que circulam pela internet é possível ver o carro sendo tirado do córrego.

Esse não é o primeiro acidente que envolveu a família. Em 2012, Pedro Leonardo Dantas da Costa, filho do cantor sertanejo Leonardo, sofreu um acidente de carro de madrugada perto da cidade de Itumbiara (GO). O acidente aconteceu após um show do rapaz, que era membro da dupla Pedro e Thiago, em Uberlândia. Ele dirigia sozinho em direção à cidade de Goiânia quando seu carro capotou.

Pedro ficou em coma e sofreu três paradas cardíacas que deixaram sequelas ainda hoje visíveis.

Veja o vídeo com as imagens do carro: