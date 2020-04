Carro desgovernado atropela e mata motociclista em Carlópolis

Crédito da foto Para Colaboração Tanosite

Um carro desgovernado atropelou e matou um motociclista no fim da noite de sexta-feira (24), na rua Benedito Salles, em Carlópolis.

Segundo testemunhas, carro teria se desgovernado ao passar por uma lombada. O veículo atingiu uma motocicleta, matando o condutor instantaneamente, e depois atingiu portão de acesso à ilha do Ponciano.

O carro (Toyota/Corolla) e a motocicleta ficaram completamente destruídos. O motorista (37 anos) e um passageiro do veículo (20 anos), cujas identidades não foram informadas pelos organismos de segurança, foran socorridos e encaminhados ao Pronto Socorro Municipal.

O passageiro do veículo, no entanto, foi transferido para a Santa Casa de Jacarezinho com suspeita de fratura na coluna vertebral.

De acordo com a Polícia Militar, os dois ocupantes do carro são de Carlópolis.

O corpo do motociclista foi recolhido ao Médico-Legal de Jacarezinho. A vítima não portava documentos.

A Polícia Civil instaurou inquérito para investigar as circunstâncias do acidente.