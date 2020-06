Carro é atingido por carreta e motorista fica preso nas ferragens

Crédito da foto Para Osvaldo Bueno de Oliveira foi socorrido por equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu - Antônio de Picolli

Uma colisão transversal na manhã desta terça-feira (16), na BR-153, em Santo Antônio da Platina, envolvendo um Fiat Uno e uma carreta, deixou o motorista do carro preso nas ferragens do veículo.

O acidente aconteceu próximo à Cafeeira 2 Irmãos. Conforme apurou a reportagem, o carro e carreta seguiam no mesmo sentido, quando o motorista do Uno tentou acessar uma estrada rural do lado oposto da rodovia sendo atingido na lateral do carro.

O resgate mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu. De acordo com a tenente Ivna Caroline Dias, o motorista do Fiat Uno com placas de Santo Antônio da Platina, Osvaldo Bueno de Oliveira, 49 anos, foi encaminhado ao pronto-socorro de Santo Antônio da Platina consciente e com ferimentos de grau leve.

O motorista da carreta não se feriu.