Casa pega fogo e um morre carbonizado em incêndio na madrugada

Crédito da foto Para Bombeiros foram acionados para conter as chamas. Foto: Banda B

Uma pessoa morreu carbonizada em um incêndio que atingiu uma casa no bairro Boqueirão, em Curitiba, no início da madrugada desta sexta-feira (21). O Corpo de Bombeiros foi acionado quando os vizinhos perceberam as chamas, mas a vítima não conseguiu deixar a casa. Há relatos de que o incêndio teria sido criminoso.

A casa incendiada fica na rua Carlos de Laet próximo ao cruzamento com a Dr Bley Zornige e era usada por usuários de drogas e moradores de rua. As chamas começaram no início da madrugada e se alastraram rapidamente, principalmente, por ser uma casa de madeira.

O tenente Fonseca do Corpo de Bombeiros disse que o incêndio foi grande e o corpo da vítima foi encontrado durante o rescaldo. “Foi um incêndio grande, usamos dois caminhões para conseguir combater. No momento do rescaldo, ou seja, quando eliminamos qualquer risco ou foco de possibilidade de retornar o incêndio, encontramos uma vítima já morta, difícil de identificar se era homem ou mulher”, contou.

Segundo o tenente, tudo indica que a casa não tivesse moradores fixos. “Pela quantidade de lixo que tinha lá dentro e como ninguém apareceu durante o incêndio, trabalhamos com essa hipótese de que a casa era abandonada”, finalizou o tenente.

A Polícia Civil e o Instituto Médico Legal (IML) de Curitiba foram acionados.

Os vizinhos relataram que antes do incêndio ouviram pedidos de socorro vindos da casa.