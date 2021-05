Casal é preso com cocaína escondida em ‘compartimento secreto’ de carro

Photo Credit To PCPR

Um casal foi preso na terça-feira(5), no bairro Tatuquara, em Curitiba, trasportando cocaína em um painel automático e secreto de um carro, modelo HB20.

A Policia Civil (PCPR) fazia algumas diligências na região quando tiveram a informação da chegada de dois carregamentos de drogas, em dois veículos: um Uno, como batedor, e um HB20, com a cocaína.

Os policiais localizaram esses dois veículos em um posto de gasolina às margens da BR-116. Ao verificar a identidade do motorista, concluíram que ele tinha antecedentes criminais e foi preso por tráfico de drogas no Mato Grosso do Sul.

Foram apreendidos 30 quilos de cocaína na operação, mas o que surpreendeu a policia é que o casal carregava a droga em sistema automático sofisticado no painel do carro.

“Os policiais descobriram um compartimento automático secreto no painel, que tinha uma sequencia de botões , com controle remoto, que depois de pressionado, abria um compartimento e para nossa surpresa encontramos 5 quilos de cocaína”, disse o delegado Rodrigo Brown, à Banda B.

O casal foi preso em flagrante. A mulher não tinha antecedentes criminais.