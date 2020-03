Casal em moto bate contra carro e é atropelado por caminhão; mulher morreu

Crédito da foto Para Colaboração/Banda B

Uma mulher, de 28 anos, morreu e um homem, de 34 anos, ficou gravemente ferido após a motocicleta em que eles estavam bater contra um carro e na sequência eles serem atropelados por um caminhão. O acidente aconteceu na manhã deste domingo (1), na BR-376, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba.

De acordo com o policial rodoviário federal, Caron, havia um congestionamento no trecho e a motocicleta transitava entre os carros, quando atingiu a traseira de um veículo Audi. “Eles vinham pelo corredor, com a moça na garupa, quando ele não conseguiu desviar e acertou a traseira do Audi.Com a colisão, a moto tombou e eles caíram na frente de um caminhão, que passou por cima dos dois”, contou Caron.

O agente da PRF disse ainda que tanto o motorista do carro, como do caminhão, prestaram socorro e em ambos o teste de bafômetro não indicou o consumo de bebidas alcoólicas.

O casal na motocicleta estaria vindo de Florianópolis em direção a São Paulo, segundo informações da PRF. A mulher não resistiu aos ferimentos e morreu no local, já o homem foi encaminhado para o Hospital de São José dos Pinhais em estado grave pela ambulância da concessionária responsável pela via.