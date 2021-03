Casal fica gravemente ferido em acidente entre carro e moto na PR-439

Photo Credit To Thannillo Araújo - NPTV

Um casal ficou gravemente ferido em um acidente de trânsito no início da noite de quarta-feira (3), na PR-439, em Santo Antônio da Platina.

De acordo com a NPTV, o acidente aconteceu por volta das 18h, próximo à empresa de confecção Baby Duck – perímetro urbano.

A motocicleta que o casal estava atingiu a traseira de um carro que acessou a rodovia.

As vítimas foram socorridas por equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu e encaminhadas ao pronto-socorro com fraturas.