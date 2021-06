Chapeiro de 20 anos é morto com golpes de barra de ferro em briga generalizada em Ourinhos

Crédito da foto Para Divulgação

Um chapeiro de 20 anos foi morto na madrugada deste sábado (26), na Vila Odilon, em Ourinhos (SP). Segundo informações da polícia, ele foi atingido com uma barra de ferro na cabeça, durante uma briga que teria envolvido várias pessoas, não resistindo aos ferimentos

A PM foi acionada para atender a ocorrência de briga generalizada na Rua Independência e quando chegou ao local Pedro Henrique Cardoso Ramos estava caído no local, já sem vida.

Outro jovem, um borracheiro de 24 anos, foi apontado com suspeito dos golpes que mataram Pedro Henrique.

Ele então encontrou com o suspeito de ter golpeado a vítima com as barras de ferro, que entrou em seu automóvel e eles deixaram o local. O suspeito foi deixado em outro bairro da cidade e não foi mais localizado. O mototaxista foi liberado após os esclarecimentos