Cidade paranaense vive cenário de guerra durante ataque a banco

Crédito da foto Para com Portal A Rede

Moradores da cidade de Ipiranga (região dos Campos Gerais) acordaram apavorados na madrugada desta sexta-feira (6) com o ataque a uma agência bancária no centro do município. Mais de dez criminosos fortemente armados dispararam dezenas de tiros e explodiram o banco. A ação teve início por volta de 3h40 e durou aproximadamente meia hora.

Logo após o crime, os bandidos fugiram pelo interior do município em direção à BR-376 – segundo a Polícia Militar, eles estariam em pelo menos três veículos e até a publicação desta matéria, não havia informações sobre confronto com a polícia ou localização de suspeitos e carros usados pela quadrilha.

O morador da cidade, Marcelo Rodrigues, contou à imprensa que foram momentos de terror. “Tiros e muita bomba. Durou mais ou menos uma meia hora. Cenário de guerra e todo mundo ficou apavorado, porque acertou veículos que estavam perto e tudo mais”, disse.

Equipes policiais de toda a região foram informadas e estão realizando buscas por integrantes da organização criminosa. Peritos do Instituto de Criminalística foram até a Ipiranga para levantar informações sobre o ataque e auxiliar a Polícia Civil na investigação do caso. Até agora, não foi revelado se o bando conseguiu ter acesso ao dinheiro da agência.

Com informações do Portal A Rede.