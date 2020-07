Crédito da foto Para Colisão entre carretas deixa motorista em estado grave

Um acidente de trânsito envolvendo duas carretas deixou um motorista em estado grave. A situação foi registrada no fim da tarde do domingo (19) na PR-092.

De acordo com as primeiras informações, a colisão aconteceu por volta das 18h no trecho da rodovia que liga os municípios de Arapoti a Jaguariaíva. Uma carreta Scania teria apresentado problemas mecânicos e parou na pista em um local onde não há acostamento e, com isso, o condutor de uma Mercedes não conseguiu para o veículo e acabou se chocando contra a traseira da outra carreta.

Com isso, o motorista da Scania que estava fora da cabine fazendo a manutenção na carreta acabou sendo atingido pelo próprio caminhão que se movimentou devido ao impacto. Socorristas da Defesa Civil estiveram no local prestando os primeiros atendimentos a vítima, um homem de 46 anos, que foi encaminhada em estado grave ao hospital municipal 18 de Dezembro em Arapoti. Já o condutor da Mercedes, apesar do choque, não ficou ferido. A equipe do Corpo de Bombeiros de Jaguariaíva e Polícia Rodoviária Estadual também estiveram no local prestando atendimento ao acidente que interditou a pista em ambos os sentidos.