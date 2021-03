Colisão entre moto e trator mata jovem de 17 anos em Abatiá

Photo Credit To PRE

Uma grave acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta e um trator terminou em tragédia na noite de segunda-feira (15), na PR-518, em Abatiá/PR.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, o trator trafegava pela rodovia PR-436, sentido Abatiá e, ao entrar na PR-518, Km 72+950m, colidiu a plantadeira acoplada com a motocicleta.

Um rapaz de 17 anos, que conduzia a motocicleta, morreu na hora. A passageira da moto, uma moça de 17 anos, foi socorrida e encaminhada a um hospital de Bandeirantes.

REVOLTA

Um vídeo gravado por um homem ainda não identificado pela reportagem, em que mostra imagens fortes do condutor da motocicleta em óbito no local do acidente, viralizou por meio do WhatsApp e causou revolta entre os usuários do aplicativo de mensagens. Em tom sarcástico, o autor da gravação narra a tragédia com total indiferença, sem se preocupar com possibilidade real das imagens chegaram a parentes das vítimas.

Na manhã desta terça-feira (16), o radialista Claubinho Souza da Banda B comentou sobre a tragédia e o comportamento deplorável do homem que gravou as imagens que causaram tamanha comoção, tanto quanto o acidente fatal. O material será entregue pela imprensa à Polícia Civil para investigar a autoria do vídeo. Ouça abaixo.