Colisão entre motos deixa três mortos em Jacarezinho; criança entre as vítimas

Crédito da foto Para Grupos whatsapp

Três pessoas morreram, entre elas uma criança de aproximadamente 3 anos, em um grave acidente de trânsito na PR-431, em Jacarezinho. A tragédia aconteceu na noite de sábado (1º), próximo ao bairro Aeroporto, e envolveu duas motocicletas que colidiram frontalmente.

Conforme apurou o site Tabajara Notícias, o acidente aconteceu no início da noite, no km 23 da rodovia estadual. Uma das motocicletas que seguia sentido Jacarezinho fazia zigue-zague na pista, segundo uma testemunha, e, após sair para o acostamento e retornar para a rodovia a moto invandiu a pista contrária colidindo frontalmente com outra motocicleta.

Um carro que seguia logo atrás conseguiu desviar das vítimas caídas no asfalto, porém, atingiu uma das motocicletas.

O condutor da moto que teria provocado o acidente morreu na hora. A namorada dele, uma adolescente de 15 anos, foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao pronto-socorro da Santa Casa de Jacarezinho com fraturas na perna.

O condutor da outra motocicleta e uma criança de aproximadamente 3 anos que estava na garupa também não resistiram à violência da batida e morreram no local.

O trânsito foi interditado nos dois sentidos pela Polícia Rodoviária Estadual para perícia e recolhimento dos corpos ao Instituto Médico-Legal de Jacarezinho.

As circunstâncias do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.