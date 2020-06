Colisão entre picape e motocicleta fere casal em Santo Antônio da Platina

Crédito da foto Para Luiz Guilherme Bannwart

Uma colisão transversal envolvendo uma picape Fiat Toro e uma motocicleta Kawasaki deixou um casal ferido na tarde deste domingo (14), em Santo Antônio da Platina.

O acidente aconteceu na avenida Frei Guilherme Maria. Segundo testemunhas, a picape seguia sentido centro/rodoviária, quando, ao fazer a conversão em direção ao bairro Jardim São Francisco, foi atingida na lateral pela motocicleta que seguia no mesmo sentido.

O casal que estava na moto foi projetado no asfalto. As vítimas apresentavam lesões e suspeita de fraturas. Elas foram socorridas por equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu e encaminhadas ao pronto-socorro.

O condutor da picape não se feriu.