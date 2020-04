Colisão frontal entre carro e caminhão deixa um morto e outro gravemente ferido em rodovia no Paraná

Crédito da foto Para (Foto: Divulgação/PRF)

Uma colisão frontal entre um carro e um caminhão deixou um morto e outro gravemente ferido, na madrugada de domingo (26). O acidente aconteceu próximo ao quilômetro 244+4 da BR 373, na cidade de Guamiranga, no centro-sul do Paraná.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o caminhão que estava carregado com calcário, seguia sentido Guarapuava, quando colidiu contra o carro, que transitava na contramão, sentido Imbituva.

O condutor de 35 anos do carro morreu no local e seu corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Ponta Grossa, já o motorista do caminhão, gravemente ferido, foi encaminhado por viatura de socorro médico do Corpo de Bombeiros, ao Pronto Socorro Municipal de Ponta Grossa.

A pista, sentido Prudentópolis ficou interditada, com tráfego fluindo nas faixas de sentido Imbituva