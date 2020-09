Com mandado em aberto, jovem é preso em maternidade antes mesmo do filho nascer

Photo Credit To Reprodução Banda B

Um jovem, que completa 27 anos nesta sexta-feira (11), foi preso dentro de uma maternidade de Colombo, na região metropolitana de Curitiba. Ele aguardava no nascimento do filho e agora não vai poder participar do procedimento. A prisão aconteceu no começo da tarde desta quinta-feira (10), durante cumprimento de um mandado de prisão.

De acordo com o Cabo Souza, o suspeito é foragido da Colônia Penal Agrícola e disse que se apresentaria após o nascimento. “Recebemos a denúncia de que ele estaria em uma maternidade do Alto Maracanã, após aviso de um policial de folga. No local, o encontramos e ele disse iria esperar o nascimento”, disse.

A versão, porém, não convenceu os policiais militares, que realizaram a prisão. Detido, ele foi encaminhado à Delegacia de Colombo.

O jovem é morador de Curitiba e, para talvez tentar escapar, procurou o atendimento particular na região metropolitana.