Crédito da foto Para Junior Queiroz

O comerciante Carlito Fernandes de Oliveira, de 59 anos, um dos proprietários da Casa das Antenas, em Santo Antônio da Platina, sofreu um Infarto Agudo do Miocárdio nesta segunda-feira (13) e precisou ser transferido de helicóptero para Arapongas.

A aeronave do Samu pousou no Hospital Regional do Norte Pioneiro no início da tarde e, pouco tempo depois, decolou levando o paciente ao HONPAR — Hospital Norte Paranaense, referência em cirurgias cardíacas.