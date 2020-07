Confusão em praça termina em morte e com rapaz baleado

Crédito da foto Para Foto: Antônio de Picolli/Arquivo

Uma discussão, cuja motivação ainda é desconhecida pelos organismos de segurança, terminou em tragédia no fim da tarde de segunda-feira (29), no bairro Asa Branca, em Joaquim Távora. Um rapaz foi executado a tiros e um amigo da vítima também acabou atingido por um dos tiros durante o tumulto.

De acordo com a PM, a confusão aconteceu pouco depois das 18 horas na praça localizada na rua Francisco Gomes de Oliveira. Após uma suposta discussão, um dos envolvidos que havia deixado o local retornou na companhia de outro rapaz, em uma motocicleta de cor preta, e abriu fogo contra as vítimas.

Os dois rapazes baleados foram socorridos por populares, porém, um deles deu entrada em óbito no pronto-socorro. As vítimas foram identificadas como Gleydson T S e Lucas R A G seria o alvo do atirador e não resistiu aos ferimentos. Lucas, segundo os médicos informaram à Polícia Militar, foi atingido de raspão no tórax por um dos disparos e está fora de perigo.

O autor dos tiros, identificado por testemunhas como Jean P S, foi preso pouco tempo depois na casa dele, onde um táxi o aguardava, provavelmente para a fuga. Lucas R A, que sobreviveu aos disparos, confirmou aos policiais a suspeita sobre a autoria dos crimes.

Jean P. S foi conduzido à 35ª Delegacia Regional de Polícia, onde permanece preso à disposição da Justiça. A arma usada pelo atirador não foi encontrada pela polícia.