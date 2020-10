Photo Credit To Confusão entre vizinhos termina com homem esfaqueado e jovem preso em Ourinhos - Foto: Laperuta/ Arquivo

Um jovem de 19 anos foi preso na noite de domingo, 11, após desferir dois golpes de faca contra um marceneiro de 26 anos, após uma confusão entre vizinhos no Jardim Anchieta em Ourinhos.

De acordo com dois boletins de ocorrências que foram registrados na CPJ (Central de Polícia Judiciária de Ourinhos), o autor das facadas, o estudante de 19 C.C. S. S., alega que a vítima (Jefferson C. A) entrou em sua casa, na Rua Geraldo Alves Machado e agrediu a sua mãe, uma faxineira de 45 anos, com soco, que abriu o supercílio da mulher e depois fugiu.

A confusão entre os vizinhos teria começado por volta das 21h deste domingo (11), quando a mãe do estudante (a faxineira) e Jefferson iniciaram uma discussão em frente as suas casas. Na discussão, C. (estudante) e sua irmã saíram em defesa da mãe e acabaram todos agredidos por Jefferson, que teria fugido, mas foi alcançado por C. na Rua Francisco Carlos de Arruda Leite, no Jardim Anchieta, sofrendo duas facadas, uma na região abdominal e outra no tórax.

Jefferson foi encontrado pelos policiais caído no chão, por volta das 21h30, e foi socorrido para Santa Casa de Ourinhos, pelo resgate do Corpo de Bombeiros. O marceneiro foi internado no hospital e está no pronto socorro e seu quadro de saúde é estável.

C. foi encontrado em sua casa e confessou o crime. A faca usada por ele não foi localizada. O jovem alegou que jogou o objeto cortante em um matagal nas proximidades do local das agressões.

O estudante foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio, encaminhado à cadeia pública de São Pedro do Turvo, onde fica à disposição da justiça. E deverá passar por audiência de custódia ainda hoje (12).