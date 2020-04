Contrabandista capota carro a quase 200 km/h e é preso após tentativa de fuga

Crédito da foto Para Divulgação PRF

Um motorista, de 24 anos, foi preso por contrabando pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). A ação ocorreu por volta das 5h da manhã desta quarta-feira (15), na cidade de Palmeira, na região dos Campos Gerais. A prisão foi realizada durante uma perseguição de uma equipe da PRF, após o motorista capotar o Chevrolet Vectra, no quilômetro 172 da BR-277. Cerca de 11,5 mil carteiras de cigarro foram apreendidas. O carro, que tinha vidros blindados, ficou inteiramente destruído.

A PRF informou que o preso já havia fugido de uma primeira tentativa de abordagem da PRF, em Guarapuava, na região centro-sul do estado. Esta primeira abordagem ocorreu pouco mais de duas horas antes do capotamento. Quase 150 quilômetros depois, o contrabandista, seguido por outra equipe de policiais, perdeu o controle do veículo após quase atropelar um motociclista que esperava para cruzar a BR-277. Na sequência, o carro capotou, espalhando parte da carga de cigarro ao longo de aproximadamente 400 metros da rodovia.

Segundo os policiais, durante a fuga, o motorista dirigiu em velocidades próximas a 200 km/h, expondo dezenas de outras pessoas a risco de acidentes graves. Além disto, fez uma série de ultrapassagens em locais de faixa amarela contínua e pelo acostamento. Por ao menos duas vezes, quase colidiu frontalmente contra veículos que transitavam no sentido contrário.

Socorrido por uma equipe de resgate da concessionária Caminhos do Paraná, o homem, que sofreu lesões leves, recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Santa Casa de Irati, onde foi atendido, sob custódia da PRF. Às 10 horas, recebeu alta médica.

Aos policiais rodoviários federais, o preso disse que saiu de Cascavel (PR) e que levaria o cigarro até Guaratuba, no litoral do Paraná.

A PRF encaminhou o veículo e o cigarro para a unidade da Receita Federal em Ponta Grossa. Levado para a Delegacia da Polícia Federal na mesma cidade, o preso responderá a princípio pelos crimes de contrabando e direção perigosa.