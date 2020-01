Corpo de criança que caiu em rio enquanto brincava é encontrado pelos bombeiros no Paraná

Crédito da foto Para Corpo de garoto foi resgatado nesta quinta-feira (Foto: Divulgação)

O corpo da criança de 3 anos que se afogou enquanto brincava com amigos perto de um rio, localizado entre as cidades de Rio Branco do Sul e Cerro Azul, na região metropolitana de Curitiba, na tarde desta quarta-feira (8), foi localizado. O resgate foi realizado pelo Grupo de Operações de Socorro Tático (Gost), do Corpo de Bombeiros, na manhã desta quinta-feira (9).

O garoto caiu em um rio enquanto brincava com outros amigos, por volta das 14h de ontem. “As crianças informaram que o menino se distanciou e elas deram falta dele na beira do rio. Daí, as crianças chamaram o pai do menino, que localizou as roupas e o chinelo do filho. Hoje pela manhã, o corpo foi localizado”, descreveu à Banda B o bombeiro comunitário Claudemir Rosenes.

O corpo do garoto foi recolhido ao Instituto Médico Legal de Curitiba.