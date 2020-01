Corpo de Emanuelle estava parcialmente enterrado em matagal e sem roupas

Crédito da foto Para https://www.debatenews.com.br/

Assassino confessou o crime, levou

os policiais até o corpo e está preso

A morte da pequena Emanuelle Pestana de Castro, 8, ,comoveu toda a região. Pelas redes sociais, há revolta e consternação pelo assassinato da garota que estava desaparecida desde sexta-feira, 10. Ela foi vista pela última vez brincando numa praça de Chavantes. Imagens de câmeras de monitoramento flagraram os últimos movimentos da criança, que, infelizmente, foi assassinada por um vizinho que conhecia a família.

A Polícia Civil, Polícia Militar, bombeiros e até moradores de Chavantes intensificaram as buscas nesta segunda-feira, 13, em matas e até em rios. Entretanto, no início da noite um vizinho da família acabou confessando o crime. Aguinaldo Guilherme Assunção, 49, contou, durante depoimento à polícia, que assassinou a menina. Ele concordou em mostrar onde teria deixado o corpo de Emanuelle.

O local fica aproximadamente a 10 quilômetros da área urbana de Chavantes e é de difícil acesso, cujas condições pioraram devido às fortes chuvas que caíram na região na tarde desta segunda-feira. As primeiras viaturas que tentaram alcançar o local ficaram praticamente encalhadas.

A perícia da Polícia Civil, policiais militares e bombeiros conseguiram acessar o local somente através de um trator, cedido pela prefeitura. O assassino confesso foi junto com policiais para mostrar o local exato do corpo.

A cena no matagal chocou a todos: Emanuelle estava parcialmente enterrada numa mata, com as duas pernas expostas e sem roupa.

Segundo as primeiras informações, o corpo já tem sinais de decomposição, o que significa que a criança foi morta por Aguinaldo ainda na sexta-feira, o dia em que desapareceu.

Imediatamente ao desfecho do caso, o perfil de Aguinaldo Guilherme Assunção foi invadido por pessoas pedindo vingança. O assassino, por sinal, é casado e gosta de compartilhar mensagens religiosas e falar de Deus. Além disso, tenta passar uma imagem “família”, publicando fotos da filha e de sobrinhos. Porém, ele já havia respondido a processo por tentativa de homicídio contra o próprio irmão. O motivo seria um sabonete.

As primeiras informações são de que Aguinaldo alegou ter matado Emanuelle por causa de uma briga da garota com um enteado. Além disso, haveria desentendimentos entre as famílias. Estas declarações ainda serão analisadas pela polícia durante as investigações.

Aguinaldo disse que levou a menina no cano de uma bicicleta dizendo que iria mostrar um pomar de frutas para colher mangas. Entretanto, já no matagal, ele desferiu quatro facadas na menina, que possivelmente teve morte instantânea.

O impressionante é que Aguinaldo retornou à zona urbana de Chavantes e se juntou à família de Emanuelle dizendo que iria ajudar nas buscas.

Aguinaldo está preso e deve ser levado para longe de Chavantes, pois há risco de linchamento devido à revolta da população. O corpo de Emanuelle deve ser liberado na manhã desta terça-feira, 14, para ser sepultado pela família.