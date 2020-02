Corpo de jovem é encontrado queimado, sem alguns dedos e com fio amarrado no pescoço

Crédito da foto Para (Foto: Daniela Sevieri/Banda B)

Um jovem, entre 20 e 25 anos, foi encontrado morto, na tarde desta segunda-feira (24), na Avenida Metropolitana, Jardim Itaqui, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. A vítima teria sido queimada, estava com um fio amarrado no pescoço e com dedos faltando nas mãos.

O soldado Valenzuela, do 17º Batalhão da Polícia Militar, conta que provavelmente trata-se de uma execução e a vítima se encontrava sem roupas, apenas com duas alianças na mão direita. “Possivelmente foi uma execução, tendo em vista que o jovem está com um fio amarrado no pescoço, e provavelmente foi arrastado, além de aparentemente ter sido queimado. Ele tem duas alianças na mão direita e está sem vestimentas”, disse o soldado.

Não há nenhuma perfuração aparente pelo corpo e existem lesões profundas na cabeça e no pescoço.

A presença do corpo no local foi denunciado pela população que ligou para o 190. “A população fez a ligação para o 190 informando sobre o óbito e fomos verificar o que tinha acontecido. O estado da vítima é lastimável”, afirmou Valenzuela.

Ainda não se sabe o que motivou o assassinato e nem quem seria o autor do crime. O caso será investigado pela Polícia Civil.