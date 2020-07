Corpo do jovem que se afogou no Rio Paranapanema é encontrado pelos bombeiros de Jacarezinho

Crédito da foto Para Renata Tiburcio

Os Bombeiros do Paraná encontraram na manhã de hoje (30), o corpo do jovem Marcos Venon, 15 anos, morador do bairro Osvaldo Brizola em Ourinhos. O corpo estava a cem metros do local de onde ele se afundou, em uma profundidade de seis metros.

O adolescente havia sido visto pela última vez na tarde de segunda-feira (27), pelos amigos que relataram que estavam andando de bicicleta quando em determinado momento decidiram se banhar no Rio, a intenção dos jovens era ir até a ilha muito conhecida por Pedra Criminosa.

Ainda segundo os amigos, ele conseguiram chegar na ilha, mais no meio do percurso Marcos, começou a se debater e afundou, não sendo mais visto.

A morte do jovem causou grande comoção nas redes sociais, em especial com a manifestação pública de amigos e familiares.