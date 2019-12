Depen encontra celulares, carregadores e brocas na carceragem de Jacarezinho

A carceragem da Cadeia Pública de Jacarezinho foi vistoriada e os agentes do Departamento Penitenciário (Depen) encontraram nas celas, celulares, carregadores e até brocas, que poderia ser utilizadas em tentativas de fugas.

A vistoria aconteceu na manhã desta quarta-feira (18) por volta das 9 horas. A equipe de Operações com Cães do 2º Batalhão de Polícia Militar, deu auxílio na ocorrência e fez a vigilância nos detentos enquanto aconteciam as buscas nas celas.

Ao todo, foram apreendidos 15 celulares, onze carregadores, duas brocas e diversos cabos e fones de ouvido.