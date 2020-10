Desaparecimento de filha de prefeito paranaense completa cinco dias sem nenhuma pista

Photo Credit To Reprodução Banda B

Na manhã desta quarta-feira (21), as equipes da Polícia Civil do Rio Grande do Sul e também da Tigre do Paraná seguem levantando provas que possam indicar o local onde a médica ginecologista de 30 anos está.

As linhas de investigação são várias, a Polícia Civil ainda não repassou detalhes para não atrapalhar e manter a integridade da vítima.

O caso é tratado como sequestro, mas não houve pedido de resgate até o momento ou há uma negociação com os criminosos para libertar a filha do prefeito de Laranjeiras do Sul, Berto Silva.

O desaparecimento aconteceu no dia 16 de outubro, sexta-feira passada, e desde então buscas são realizadas por toda a cidade de Erechim – que tem pouco mais de 105 mil habitantes.

A Polícia conta também com apoio da população para conseguir informações sobre o caso.

Em Laranjeiras do Sul, centenas de moradores foram às ruas em oração e fizeram vigília por várias horas.

