Detentos de Jacarezinho são testados para Covid-19

Photo Credit To Pixabay

O Depen (Departamento Penitenciário) do Paraná realizou uma testagem em massa em detentos e agentes da cadeia pública de Jacarezinho durante esta semana. O objetivo é identificar possíveis casos da doença para que as medidas de isolamento sejam tomadas para prevenir a proliferação do vírus no restante da população carcerária.

O número de exames não foi divulgado, mas como são mais de 100 detentos, estima-se que cerca de 150 amostram tenham sido recolhidas – o que foi feito com apoio da secretaria municipal de saúde de Jacarezinho.

A medida acontece poucos dias depois da identificação de um surto de Covid-19 na cadeia de Cambará, onde também existem mais de 100 presos e 12 deles testaram positivo, embora a princípio estivessem assintomáticos. Esses casos confirmados foram transferidos para outras unidades prisionais com maior possibilidade de isolamento.

Em Jacarezinho não há a informação de possíveis casos suspeitos, mas a realização dos exames, além do caráter preventivo, também dá indícios que existe o temor da circulação viral no interior da carceragem. O resultado dos exames, encaminhados ao Lacen (Laboratório Central do Paraná), devem ficar prontos a partir do início da semana que vem.

Em contato com a reportagem da Tribuna do Vale, o Depen reafirmou que tem tomado uma série de medidas contra a proliferação da Covid-19, adotando medidas como restrição de visitas, limpeza contínua de ambientes, higienização de viaturas e veículos de remoção. Os detentos também trabalham na produção de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), como máscaras e aventais, além de álcool em gel e produtos de limpeza.

Além disso, desinfecção de ambientes compartilhados (como corredores, refeitórios, pátios e canteiros de trabalho dos detentos) está ocorrendo com maior periodicidade. A limpeza é feita diariamente com aspersão de água sanitária.

Ao mesmo tempo, foi intensificada a distribuição de produtos de higiene e materiais de proteção individual, assim como a disponibilização de cartazes de orientação sobre o combate ao vírus nas unidades prisionais. Presos e servidores têm de duas a quatro máscaras à disposição, além de álcool em gel e sabão para higienização das mãos, entre outras medidas já amplamente divulgadas.

Os agentes também que têm contato direto com detentos com suspeita ou confirmação da doença contam ainda com equipamentos como óculos e capa, por exemplo.