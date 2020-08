Em dia de comemoração, pai de quatro filhos é preso com mais de 600 kg de maconha

Crédito da foto Para PRF

Em pleno Dia dos Pais, um homem foi preso na manhã deste domingo (9), na BR-163, próximo a ponte Ayrton Senna, em Guaíra, no Noroeste do Paraná. O detido tem 44 anos, é pai de quatro filhos e disse ser morador de Vitória, capital do Espirito Santo.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ao ser abordado o motorista transpareceu estar nervoso, fato que chamou a atenção dos policiais. Ao ser questionado, entrou em contradição em relação a algumas informações.

Desconfiados, os policiais resolveram intensificar a fiscalização, realizaram verificação na carroceria e descobriram o fundo falso onde estava oculta a droga, totalizando 644 kg maconha.

O motorista disse ainda que levaria o caminhão até João Neiva (ES) e que era à primeira vez realizava o transporte de drogas.

Diante dos fatos, o condutor acabou preso em flagrante pelo crime de tráfego de drogas. Ocorrência encaminhada à Delegacia de Polícia Federal em Guaíra.