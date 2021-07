Em nova operação, PCPR mira cartorário e ex-cartorários com esquema de R$ 30 milhões

Crédito da foto Para © PCPR

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) deflagrou nesta terça-feira (13) uma ação para apurar fraudes em cartórios cometidas por uma organização criminosa que agia nos Cartórios dos Serviços Distritais de Lindoeste e Santa Tereza do Oeste, no Oeste. Estima-se que o prejuízo às vítimas seja superior a R$ 30 milhões.

A PCPR cumpriu oito mandados de busca e apreensão. Celulares, computadores e documentos foram apreendidos durante a ação.

O inquérito policial foi instaurado em junho de 2020, após requisição da 7ª Promotoria de Justiça de Cascavel, visando apurar crimes de falsificação de documento púbico, falsidade ideológica e relacionados.