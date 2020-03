Empresário é assassinado a facadas e delegada diz: “Quem matou tinha muita raiva”

Crédito da foto Para (Foto: Colaboração)

Um empresário de 59 anos foi assassinado a facadas no bairro Lindóia, em Curitiba, na noite deste domingo (2). Foram pelo menos oito golpes espalhados pelo corpo e, de acordo com a delegada Iara Dechiche, da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), o autor estava com muita raiva.

“Morte muito violenta. Quem fez isso estava com muita raiva. Foram oito facadas no abdômen e tórax”, descreveu à Banda B. Antônio Sérgio da Cruz foi esfaqueado em casa e tentou fugir. Ele tentou procurar um socorro, mas morreu aqui no local, na Rua Santa Joana D’Arc”, destacou a delegada.

Segundo Iara, a vítima, que trabalhava com a venda de caminhões, tinha registros de Boletim de Ocorrência por violência doméstica. "É um empresário do ramo de venda de automóveis e nada se encontra com relação a envolvimento com ilícitos. O que achamos foram registros de Boletim de Ocorrência na Delegacia da Mulher", explicou.

A DHPP investiga o caso. O corpo de Sérgio foi recolhido ao Instituto Médico Legal de Curitiba (IML).