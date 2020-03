Empresário é esfaqueado durante roubo a supermercado em Santo Antônio da Platina

Crédito da foto Para Reprodução Tanosite

Um empresário foi esfaqueado durante um assalto na tarde desta segunda-feira (9), em Santo Antônio da Platina. O roubo ocorreu no Supermercado Siqueira e foi gravado por câmeras de segurança.

As imagens mostram o bandido entrando no estabelecimento (na rua Dário Vilela Bitencourt – Jardim São Pedro) usando capacete e seguindo em direção ao caixa. Ele recolhe o dinheiro e golpeia três vezes a vítima em uma das pernas.

O empresário Wando Siqueira disse ao Tá no Site e à Tribuna do Vale que apesar da violência do assaltante os ferimentos foram superficiais. “O susto foi grande, mas graças a Deus está tudo bem comigo”.

A Polícia Militar já teve acesso às imagens do sistema de segurança do supermercado e tenta identificar o criminoso, que pode ter fugido na garupa da motocicleta de um comparsa.