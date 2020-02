Enfermeira do AME de Ourinhos morre em acidente em rodovia da região

Uma enfermeira de 31 anos morreu em um grave acidente, na noite desta sexta-feira, 7, na Rodovia Manílio Gobbi (SP-284), em Paraguaçu Paulista (104 km de Ourinhos).

Segundo informações, Janaína Marroni Campos, 31, estava retornando para Paraguaçu Paulista após ter trabalhado no AME – Ambulatório Médico de Especialidades de Ourinhos.

De acordo com informações, a vítima seguia em um GM/Onix, prata, quando, por motivos a serem averiguados, invadiu a pista oposta e colidiu frontalmente contra uma carreta carregada de combustível. Chovia no local no momento do acidente.

Com o forte impacto da batida, Janaína faleceu no local. Os bombeiros levaram cerca de três horas para retirarem o corpo das ferragens.

A vítima era moradora de Paraguaçu Paulista, mas trabalhava como enfermeira no AME – Ambulatório Médico de Especialidades de Ourinhos. Ela se casou em novembro do ano passado com Luis Gustavo Berto Costa.

De acordo com relatos de amigos, esta seria a ultima viagem de Janaína como enfermeira no AME de Ourinhos, pois ela teria pedido demissão do Ambulatório para trabalhar em Paraguaçu Paulista e não precisar mais fazer esse caminho diariamente, na rodovia.