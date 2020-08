Estado reduz número de roubos de celulares no primeiro semestre

Crédito da foto Para AEN

O número de furtos e roubos de celulares caiu 23% em todo o Paraná de janeiro a junho deste ano, em comparação com o mesmo período do ano anterior. No primeiro semestre de 2020 foram 18.302 ocorrências de furtos e roubos de celulares, e no mesmo período do ano anterior foram 23.770.

De acordo com o secretário estadual da Segurança Pública, Romulo Marinho Soares, a queda se deve à atuação das forças policiais no patrulhamento preventivo e ostensivo, além do período de isolamento social.

“Atuamos constantemente em todo o Estado com policiamento ostensivo nas ruas e fortes investigações”, disse o secretário. “A preocupação é tentar fornecer maior segurança aos cidadãos, não somente em relação aos furtos e roubos de objetos pessoais, mas também as ocorrências no geral”, afirmou Marinho, que atribui a diminuição nos índices, também, ao trabalho das polícias.

Durante os seis primeiros meses deste ano, foram registradas 10.758 ocorrências de furto de celulares em todo o Paraná. O número é 14,5% menor que as 12.594 ocorrências registradas durante os seis primeiros meses de 2019.

Em relação ao número de roubos, a queda foi ainda mais expressiva: 32,5% (11.176 ocorrências de janeiro a junho de 2019, contra as 7.544 ocorrências no mesmo intervalo de tempo deste ano).

O secretário ainda ressalta que o trabalho de combate ao furto e roubo é ininterrupto, e lembra que a população deve registrar as ocorrências sempre que for vítima do crime. “Somente com o número de ocorrências em mãos é que nosso setor de análise e inteligência conseguirá apontar os locais que precisamos reforçar o policiamento e, assim, reduzir os índices”, ressaltou.

Segundo ele, tem se que levar em consideração também o período de combate ao coronavírus, que provocou um maior isolamento social, com menos pessoas nas ruas, menos roubos e furtos.

ANOS ANTERIORES – A tendência de queda também é perceptível quando comparado com os mesmos períodos dos anos anteriores. De janeiro a junho de 2018, por exemplo, foram 13.920 ocorrências de furtos de celulares. No mesmo período de 2017, foram 15.739. Quando comparados estes períodos com os seis primeiros meses de 2020, as quedas são de 22,7% e 31,6%, respectivamente.

O número de roubos também tem redução quando comparado com os mesmos períodos dos anos anteriores. De janeiro a junho de 2018 foram registradas 14.070 ocorrências, uma redução de 46,3% se comparado com 2020. Já nos seis primeiros meses de 2017 foram 21.128 ocorrências que, quando comparado com o período de 2020, aponta uma queda de 64,2%.

Em análise com os dados dos três anos anteriores, o ano de 2020 foi o que teve menor número de registros das ocorrências de furtos e roubos de celulares. “Trabalhamos de forma intensa, tentando sempre fornecer uma sensação de segurança para todos os paranaenses. Agindo constantemente no combate ao crime organizado, conseguimos reduzir as ocorrências e melhorar a segurança dos moradores do Paraná”, afirmou o secretário.