Ex-marido envenena carne e mulher e bebê morrem

Photo Credit To Divulgação

Um homem foi preso na madrugada desta quarta-feira (23) em Itapema (SC) após confessar ter matado a mulher e uma criança no último dia 15 com carne envenenada. Os corpo de Josiele Lopes, de 36 anos, e do filho, um bebê de 3 meses, também foram encontrados nesta madrugada em Rio dos Cedros (SC). As informações são do G1.

De acordo com a polícia, o homem, que é ex-companheiro da vítima, foi preso por suspeita de homicídio do bebê e feminicídio da mulher. Os corpos das vítimas foram enterrados em uma área de mata. Em depoimento, o suspeito afirmou que o crime foi motivado pela descoberta de que a ex-companheira estaria em outro relacionamento amoroso.