Ex-marido ignora protetiva, ameaça mulher e é preso após três horas de negociação

Crédito da foto Para Ex-marido foi levado à delegacia. Foto: DM/Banda B

Um homem de 39 anos invadiu a casa da ex-esposa, a ameaçou e se trancou em um quarto por cerca de três horas, na manhã deste sábado (28), em Colombo, na região metropolitana de Curitiba. A mulher possui uma medida protetiva que mantém o ex-marido afastado, desde que passou a agredi-la. Ele ameaçava se matar, mas foi contido pelos policiais.

De acordo com a família, o homem morava com a ex-esposa até meses atrás, em uma casa no Jardim Osasco. Ele era violento e saiu de casa, recentemente, após uma medida protetiva em favor dela. Na noite de ontem, teria consumido drogas e voltado até a casa dela, ainda durante a madrugada. Uma viatura da Polícia Militar (PM) foi acionada e ele conseguiu fugir.

Pela manhã, o homem retornou ao local, conseguiu entrar e passou a ameaçar a ex-esposa. Com o retorno da viatura, ele se trancou em um quarto da casa. O tenente Gumbowsky da PM disse à Banda B que ele ameaçava se matar.

“Familiares contaram que ele fez uso de drogas ontem à noite e agora pela manhã entrou em um quarto e passou a ameaçar a própria vida. Ele estava com objetos cortantes e produtos inflamáveis, tinha amarrado uma corda no pescoço e dizia que ia se matar”, descreveu.

Após cerca de três horas, o homem saiu do quarto. “Utilizamos as técnicas de primeira intervenção em crise, fomos acalmando ele, com o tempo, foi colaborando com a equipe. Ele saiu do quarto, calmo e foi levado para a delegacia”, completou o tenente. Ele será levado ainda ao hospital para uma avaliação psiquiátrica.

A quadra onde a família mora ficou interditada durante os procedimentos policiais e liberada logo após o desfecho.