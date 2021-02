Família que levava criança para cirurgia em Curitiba é escoltada pela PRF após acidente bloquear BR-376

Photo Credit To Foto: Divulgação/PRF

O carro de uma família de Lontras, município de Santa Catarina (SC), foi escoltado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) até Curitiba (PR) após um acidente bloquear um trecho da BR-376, em Guaratuba, no litoral paranaense, na madrugada desta terça-feira (9). Victor Hugo, de 4 anos, que estava no veículo, ia para a capital do Paraná realizar uma cirurgia que aguardava há 2 anos.

Segundo informou a PRF, o menino nasceu com micrognatia severa, que é quando o osso da mandíbula não se desenvolve adequadamente, impossibilitando-o de se alimentar e até mesmo respirar. A criança respira através de uma traqueostomia e se alimenta por sonda gástrica.

O bloqueio causado na via se deu por conta do tombamento de um bitrem que interditou totalmente a pista sentido norte da BR-376, entre 1h45 e 6h30 da manhã.

Bianca, a mãe de Victor, afirmou que deveriam internar o menino às 7h no Hospital Nossa Senhora das Graças, em Curitiba. O trajeto foi interrompido por volta das 4h.

“O medo tomou conta do nosso coração, pois ainda estávamos longe. O Vitor usa traqueostomia e precisa de aspiração traqueal e naquele momento, parado ali, também não tínhamos como fazer a aspiração caso precisasse, mas graças a Deus ele se manteve dormindo e calmo”, disse Bianca.

“Nós estávamos desesperados porque perderíamos a cirurgia dele se não chegássemos no hospital em tempo. A cirurgia era esperada há muito tempo, então liguei para a PRF e expliquei a situação ao policial e pedi se poderiam nos ajudar”, disse a mãe.

Escolta

De acordo com a PRF, mais de 100 caminhões tiveram de se movimentar na pista para permitir a passagem da equipe e do carro da família.

Ainda, foi necessário utilizar a contramão. O veículo foi levado até um ponto depois do acidente onde conseguiram passar para seguir viagem.

“Quando chegaram até nós e observei o trabalho deles pra abrir caminho pra gente eu vi que não era nada fácil, mas eles estavam ali, sem medir esforços pra nos ajudar. E conseguimos passar graças ao trabalho incrível dos policiais que fizeram o impossível por meu pinguinho de gente. Chegamos lá no hospital faltando 10 minutos para a internação. Puxa! Que sufoco e adrenalina começar nosso dia assim”, afirmou a mãe do pequeno paciente.

Cirurgia

A procedimento cirúrgico de Victor Hugo foi realizado e, de acordo com a PRF, foi um sucesso. Ele já se recupera em casa. “Agradeço primeiramente a Deus, e só tenho a agradecer a esses policiais. Quando o Vitor crescer e entender melhor as coisas, eu sempre vou contar isso que a gente passou pra ele e, quem sabe quando ele crescer e se for da vontade dele, ele seja um PRF também?! Só gratidão”, concluiu Bianca.