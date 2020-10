Gaeco e Gepatria cumprem 18 mandados de busca e apreensão em 11 municípios paranaenses

Photo Credit To Arquivo Tá no Site

O Ministério Público do Paraná deflagrou na manhã desta quarta-feira, 14 de outubro, a Operação Networking, que investiga organização criminosa responsável por fraudar procedimentos licitatórios em diversos municípios do estado. Foram cumpridos 18 mandados de busca e apreensão nos municípios de Umuarama, Perobal, Pérola, Tuneiras do Oeste, Cruzeiro do Oeste, Loanda, Porto Rico, Nova Aliança do Ivaí (todas no Noroeste do estado), Santa Cecília do Pavão (Norte Pioneiro), Pitanga (Centro-Sul) e Barracão (Sudoeste). Os mandados foram cumpridos em empresas, residências e gabinetes de órgãos públicos.

Segundo as investigações, conduzidas pelo Núcleo de Cascavel do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e pelo Núcleo de Umuarama do Grupo Especializado na Proteção ao Patrimônio Público e no Combate à Improbidade Administrativa (Gepatria), as fraudes ocorreriam a partir da falsificação de documentos em licitações voltadas à contratação, pelas administrações municipais, de empresas para prestação de serviços de apoio técnico, fornecimento de softwares de gestão, portais da transparência e soluções tecnológicas de segurança de rede. Os contratos investigados somam mais de R$ 4 milhões.

Foram apreendidos documentos, computadores e aparelhos celulares que serão analisados para possível comprovação dos fatos criminosos já identificados a partir de interceptações telefônicas e quebras de sigilos bancário, fiscal e telemático.

A pedido do Ministério Público do Paraná, outras medidas cautelares também foram deferidas pelo Juízo, como a proibição de as empresas investigadas contratarem com o poder público e a suspensão de contratos administrativos vigentes, visando à interrupção das práticas ilegais.