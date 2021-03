Garoto de 14 anos pula em rio para salvar criança e some no Paraná

Photo Credit To (Foto: A Rede)

Um garoto de 14 anos desapareceu no final da tarde de domingo (28), nas águas do Rio Tibagi, em Telêmaco Borba, na região dos Campos Gerais. Equipes de salvamento do Corpo de Bombeiros encerraram as buscas por volta das 19 horas. Os trabalhos devem ser retomados ao amanhecer desta segunda-feira (29).

Fontes consultadas pelo Portal aRede detalharam as circunstâncias da tragédia. O adolescente se jogou na água para socorrer uma criança de 8 anos, que estava em situação de perigo.

Esta criança conseguiu ser salva por um terceiro, mas o adolescente acabou sendo arrastado pela correnteza. Um homem tentou resgatar o corpo perto da localidade de Pedra da Andorinha, mas seus esforços não resultaram êxito.

A equipe do Atento a Rede – página de notícias de Telêmaco Borba, informou que até este momento (20h10), o corpo continuava desaparecido e que a mãe do adolescente entrou em estado de choque e precisou de atendimento do Samu. A tragédia aconteceu no trecho do rio que corta o bairro Santa Rita.