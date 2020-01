Grave acidente deixa quatro mortos na BR-153 em Santo Antônio da Platina

Crédito da foto Para Fotos: Luiz Guilherme Bannwart

Quatro pessoas, segundo as primeiras informações da mesma família, morreram no início da tarde desta sexta-feira (3) em um grave acidente automobilístico na BR-153, próximo a Santo Antônio da Platina.

De acordo com as equipes de resgate, um Ford Fiesta, com placas de Santo Antônio da Platina, bateu de frente com uma carreta. O carro ficou completamente destruído.

O motorista da carreta foi socorrido e encaminhado ao pronto socorro de Santo Antônio da Platina.

Os corpos das vítimas, entre elas uma criança, ainda estão entre as ferragens do veículo.

A rodovia está interditada nos dois sentidos.

As circunstâncias do acidente ainda são desconhecidas pela reportagem.

Mais informações a qualquer momento.