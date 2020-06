Hilux e Saveiro colidem em trevo de Santo Antônio da Platina

Crédito da foto Para Luiz Guilherme Bannwart / Tanosite

Uma colisão transversal envolvendo uma caminhonete Toyota Hilux e uma picape VW Saveiro deixou uma pessoa ferida na manhã desta terça-feira (30), no Km 42 da BR-153, em Santo Antônio da Platina.

De acordo com a PRF, o acidente aconteceu por das 7h30 no trevo de acesso ao município, próximo ao Posto Rodoluz. O atendimento às vítimas mobilizou equipes da Econorte e do Corpo de Bombeiros.

Conforme apurou a reportagem, apenas o condutor da Saveiro, com placas de Santo Antônio da Platina, identificado como Fábio Vieira Piseli, 39 anos, ficou ferido na colisão, porém, foi encaminhado pela Econorte ao pronto-socorro consciente e orientado.

O condutor da Hilux, com placas de Siqueira Campos, Sandro Simões de Oliveira, 38 anos, não se feriu. A caminhonete teria cruzado a rodovia atingindo a lateral da picape.