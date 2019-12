Homem ateia fogo no carro da ex com medida protetiva em Londrina

Crédito da foto Para Carro ficou destruído – Reprodução

Um homem ateou fogo no carro da ex-mulher e acabou preso, nesta segunda-feira (23), na rua dos Pelicanos, no Jardim Paraíso, em Londrina, Norte do Paraná. Conforme a ocorrência, a vítima tem uma medida protetiva contra o ex-companheiro, mesmo assim, ele teria ameaçado e intimidado ela.

Nesta segunda, o veículo estava estacionado na frente da residência da mulher e, quando começou a queimar, ela teria ouvido populares mencionando o ex-esposo como autor do crime.

A vítima acionou a Polícia Militar, que encontrou o homem próximo à casa dela. A PM o prendeu por também ter descumprido a medida.

As informações são da PaiquerêFM