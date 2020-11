Homem cai de moto ao tentar desviar de pedra na pista e morre atropelado por caminhão

Photo Credit To Segundo a PRF, o motociclista morreu no local do acidente. — Foto: Divulgação/PRF

Um homem morreu atropelado por um caminhão após cair da motocicleta que conduzia ao tentar desviar de uma pedra na pista na BR-116, em Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba, na manhã desta quinta-feira (5), segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

De acordo com a polícia, o motociclista perdeu o controle da moto e caiu debaixo da roda de um caminhão que viajava pela rodovia.

O homem morreu no local do acidente, antes da chegada do socorro.

Segundo a PRF, um outro motociclista também se acidentou pelo mesmo motivo. O homem caiu para outro lado da pista e teve ferimentos leves.

O trânsito no local foi parcialmente bloqueado para atendimento da ocorrência, com os carros sendo desviados pelo acostamento.