Homem capota GM/Celta e morre aos 54 anos em Santa do Itararé

Crédito da foto Para NpDiario

Um homem de 54 anos de idade foi ejetado para fora do GM/ Celta que dirigia e perdeu a vida em torno de 16h30m deste domingo, dia primeiro, na estrada rural do bairro Alferes Fabrício, em Santana do Itararé.

Foi feito contato com IML (Instituto Médico Legal) de Jacarezinho que permitiu que a ambulância retirasse o corpo do local pois já fazia muito tempo que estava ali e aguardasse no hospital até a chegada deles.

A Polícia Militar esteve no local, assim como a Polícia Civil foi informada. Foi acionado o guincho para retirada do veículo e os pertences entregues à sua esposa.