Photo Credit To Homem é encontro morto caído em calçada em Ourinhos - Foto: Laperuta

m homem de 46 anos foi encontrado morto, na manhã deste sábado, 31, na Rua Eduardo Peres, altura no nº 1172, na Vila São Luiz, em Ourinhos.

Identificado como Carlos Cesar da Silva, o homem foi encontrado caído por volta das 7h59. A equipe do SAMU (Serviço de atendimento Médico de Urgência) esteve no local e constatou o óbito. Carlos estava sem sinais de violência. Ele pode ter tido um infarto. As causas de sua morte serão apuradas através do exame necroscópico.

De acordo com familiares, que entrevistados pelo Passando a Régua que esteve no local, Carlos era alcóolatra e morava no Recanto dos Pássaros. Ele estava sem os seus documentos.

O corpo será encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal de Ourinhos) e família deverá providenciar o seu sepultamento.