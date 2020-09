Homem é esfaqueado ao invadir casa da ex-mulher em Ourinhos

Photo Credit To Homem é esfaqueado ao invadir casa da ex-mulherurinhos - Foto: Laperuta Jr.

Um homem de 42 anos foi esfaqueado, na madrugada desta segunda-feira, 7, após invadir a casa da ex-mulher, na Rua João Rafael, no Jardim Industrial em Ourinhos. Márcio Aparecido dos Santos teria sido esfaqueado pelo atual namorado da ex, um jovem de 23 anos, que fugiu e não foi encontrado.

De acordo com BO (Boletim de Ocorrência), registrado na CPJ (Central de Polícia Judiciária de Ourinhos), Márcio foi socorrido pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel Urgência), levado ao Pronto Socorro da Santa Casa de Misericórdia de Ourinhos, com três perfurações produzidas por faca, sendo duas na região da costela, no lado esquerdo e no dorso esquerdo, onde um dos golpes atingiu o pulmão da vítima.

De acordo com que a ex-mulher da vítima, Márcia Regina André dos Santos de 41 anos contou aos policiais, faz um ano que ela se separou de Márcio, que passou a morar na rua e, desde então, ele não a deixa em paz, havendo registros de ocorrência contra ele, inclusive uma medida protetiva datada de 10 de março de 2020. Ainda segundo Márcia, ela havia acabado de chegar em casa, por volta das 0h45 de hoje (7), quando Márcio a chamou no portão, pedindo um colchão. A mulher disse que entregou o colchão a Márcio, que se recusou ir embora e pulou o portão da casa e passou a agredi-la com tapas e puxões de cabelo, agressões que não lhe resultaram ferimentos.

Neste instante, o atual namorado de Márcia, João Luciano Neto, 23, que estava na casa, saiu no quintal com uma faca nas mãos e golpeou Márcio, que saiu correndo e acabou depois socorrido pelo SAMU.

Márcio permaneceu internado na Santa Casa de Ourinhos e João não foi encontrado. O caso está sendo investigado.