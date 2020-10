Photo Credit To Homem é internado após levar duas facadas em discussão com a ex-mulher em Ourinhos - Foto: Laperuta/ Arquivo

Um homem de 27 anos ficou gravemente ferido após levar duas facadas, que segundo ele, foram desferidas por sua ex-mulher, em Ourinhos. O homem foi internado na Santa Casa de Misericórdia de Ourinhos, com a possibilidade da realização de procedimento cirúrgico.

De acordo com o B. O. (Boletim de Ocorrência), registrado na CPJ de Ourinhos, a vítima, que mora na Vila Odilon, manteve um relacionamento marital com uma jovem estudante de 23 anos, por algum tempo e atualmente se encontram separados e ontem (28/10), por volta das 21h, o rapaz resolveu ir até a casa da ex, que fica no Jardim Estoril, e, em dado momento começou uma briga entre o casal e os ânimos foram se alterando de tal forma, que a jovem pegou uma faca e passou a agredir o ex, acertando dois golpes, sendo um em cada ombro, causando lhe ferimentos.

O rapaz foi socorrido à Santa Casa de Ourinhos por familiares, onde foi submetido a sutura e ficou em observação com a possibilidade de ser submetido a uma cirurgia, haja vista que um dos ferimentos foi profundo com hemorragia intensa.

O caso está sob investigação e ninguém foi preso.