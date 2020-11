Homem é preso acusado de tráfico e polícia encontra até pé de maconha em casa na Cohab de Ourinhos

Photo Credit To Homem é preso acusado de trafico e polícia encontra até pé de maconha em casa na Cohab de Ourinhos - Foto: Divulgação 31 BPMI Ourinhos

Um técnico em telecomunicações de 30 anos foi preso, na noite desta quinta-feira, 5, acusado de tráfico de drogas, na Cohab de Ourinhos. Na casa do acusado, por volta das 22h05, os policiais encontraram uma plantação de maconha. Foram encontradas ainda três porções de maconha e o homem foi preso e encaminhado à cadeia publica de São Pedro do Turvo, onde fica à disposição da justiça. Confira o relato policial:

“Equipe em patrulhamento pela Cohab , local onde recaem diversas denúncias que uma pessoa estaria efetuando o tráfico de drogas diariamente e que o movimento maior seria nas quintas feiras, tendo em vista morar defronte a feira da lua da Cohab e em razão do fluxo de pessoas que utilizam o local, não chamaria a atenção das equipes policiais. na data de hoje, ao adentrar a rua foi avistado um indivíduo fumando maconha defronte a residência do denunciado, imediatamente equipe efetuou a abordagem sendo identificado a pessoa a qual recaem as denúncias. submetido a busca pessoal, foi localizado no bolso da bermuda, quarenta reais em dinheiro e um celular de marca Samsung. foi indagado sobre as referidas denúncias, afirmou que em um dia cômodos da casa havia maconha a ser fracionada, onde foi localizado um tablete médio de maconha, que se fracionado renderia aproximadamente vinte porções. também foi localizado uma estufa para cultivo de maconha com dois vasos que haviam sido mexidos recentemente e que teriam retirado a plantação de maconha, já em outro corredor foi localizado um vaso contendo uma planta de maconha já crescida. conduzido ao CPJ para as providências cartorárias”.

Foto: Divulgação 31 BPMI Ourinhos