Homem é preso suspeito de tentar matar idoso com faca por ciúmes da ex-companheira

Photo Credit To Mandado de prisão foi cumprido nesta quarta-feira (18), em Foz do Iguaçu — Foto: Polícia Civil/Divulgação

Um homem, de 28 anos, foi preso suspeito de tentativa de homicídio, no Bairro Morumbi, em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, segundo a Polícia Civil. O mandado de prisão foi cumprido nesta quarta-feira (18).

De acordo com a Delegacia de Homicídios, as investigações apontam que foi um crime passional, pois o suspeito estava com ciúmes do vizinho da ex-companheira.

Esse vizinho é um idoso, de 66 anos, que foi atingido pelo suspeito com uma facada no peito, em setembro, segundo a polícia. À época, ele ficou internado por cinco dias.

Conforme as investigações, dois dias antes da tentativa de homicídio, o suspeito invadiu a casa da vítima e o ameaçou de morte.

A ex-companheira estava separada do suspeito quando os fatos ocorreram e ainda disse à polícia que não estava se relacionando com o vizinho.

O suspeito foi levado para a Delegacia de Foz do Iguaçu.