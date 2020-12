Photo Credit To Homem embriagado invade contramão e atinge motociclista em Ourinhos - Foto: Laperuta/ Arquivo

Um vendedor de 38 anos foi preso em flagrante, na tarde desta sexta-feira, 18, após, sob efeito de álcool, invadir a contramão de direção e atingir um motociclista de 30 anos, em Ourinhos. A vítima teve ferimentos graves, com fraturas nos braços e precisou ser internada na Santa Casa de Misericórdia de Ourinhos.

O acidente aconteceu na Rua Alberto Mori, na altura do número 60, nas proximidades, do Auto Posto Machado, no final da manhã, por volta das 11h20, mas a prisão do acusado de embriaguez só se deu no fim da tarde de hoje, quando o homem foi encaminhado à cadeia pública de São Pedro do Turvo.

De acordo com informações contidas no boletim de ocorrência, R. M. M., que é residente no Jardim Matilde em Ourinhos, conduzia o veículo VW/Golf, branco, com placas de Ourinhos, e entrou na contramão e atingiu frontalmente a motocicleta, uma Honda/CG, preta com placa de Ourinhos, conduzida regularmente pelo pintor J L. R.

De acordo com a polícia, a vítima sofreu ferimentos graves, com fratura no braço esquerdo e não se lembrava do ocorrido e passaria por exame de tomografia. O pintor permaneceu internado na Santa Casa.

Já o vendedor, que estava visivelmente embriagado não quis fazer, o teste do bafômetro, mas seu estado de embriaguez foi constatado pelo médico legista, que emitiu laudos, tanto comprovando a embriagues, como apontando o estado grave da vítima.

R. M. M. deve passar por audiência de custódia neste sábado, 18. O homem teria relatado que sofre de depressão e faz uso medicamentos controlados.